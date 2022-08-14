«رأس لانوف» يستقبل 15 ألف طن وقود ثقيل لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين

أعلنت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، عن تفريغ 15 ألف طن من زيت الوقود الثقيل بميناء راس لانوف، والذي يعتبر من المواد التشغيلية البديلة لوحدة الغلايات بالمرافق، وذلك ضمن التجهيزات التي تقوم بها إدارة الشركة لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قريباً.

وأفادت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الناقلة (STEN POSEIDON) غادرت ميناء راس لانوف، بعد تفريغ شحنة الوقود الثقيل.

– «رأس لانوف»: إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر

– مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف» (صور)

وفي الأول أغسطس الجاري، أعلن مسؤولو شركة «رأس لانوف»، عزمهم إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر المقبل، مبينين أن إعادة تأهيله استغرقت 5 ملايين ساعة عمل.

وقبل عام، تحديدا في 14 أغسطس 2021، أعلنت الشركة عن تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل المصنع، بعد نجاح أول اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينة ضاغط الإيثيلين (1- RT- 14).

الناقلة (STEN POSEIDON) تفرغ شحنة الوقود الثقيل بميناء راس لانوف (صفحة شركة راس لانوف على فيسبوك)

الناقلة (STEN POSEIDON) تفرغ شحنة الوقود الثقيل بميناء راس لانوف (صفحة شركة راس لانوف على فيسبوك)