ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات خلو المخابز في عموم البلاد من مادة برومات البوتاسيوم.

الزيات وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أوضح أن المركز خلال جولاته التفتيشية على المخابز لم يسجل حتى الآن أي وجود أو استعمال للمادة المحظورة.

كما أكد تسجيل بعض المخالفات لعدد من المخابز، تتعلق بسوء النظافة وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية، مشيرًا إلى أن المخابز المخالفة، يحال أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.

The post الزيات: سجلنا بعض المخالفات لعدد من المخابز تتعلق بسوء النظافة وتهالك المعدات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية