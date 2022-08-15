البرغثي: أتطلعُ إلى اليوم الذى أرى فيه معرضًا ثقافيًا يجوب البحار على ظهر سفينة ليبية

قال السفير محمد البرغثي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأردن:” أتطلعُ إلى اليوم الذى أرى فيه معرضًا ثقافيًا دائمًا وعائماً، يجوب البحار على ظهر سفينة ليبية”.

وأضاف البرغثي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سفينة الثقافة، طاقمها ليبي، وعلى متنها كتابٌ وأدباء ومبدعون وفنانون من بلادي، ترسو سفينتنا فى كل الموانئ، يوزع الكتاب، تقام الأمسيات، تُعرض اللوحات، تُعقد الندوات، وتُعزف الالحان.

ولفت سفير ليبيا الأسبق لدى الأردن، إلى أن العالم يتطلع إلى معرفة الوجه المشرق لبلادي، “مشرقٌ كالشمس وجهك يابلادي”.