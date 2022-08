نقيب الخبازين: المخابز أغلقت أبوابها لأن اللجنة المشكلة من النائب العام ضيقت الخناق عليهم

ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين بوخريص محمد إغلاق أصحاب المخابز مخابزهم الأحد؛ لأن اللجنة المشكلة من النائب العام ضيقت الخناق عليهم.

محمد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأحد، أشار إلى أن عناصر الحرس البلدي أوقفوا عددًا كبيرًا من أصحاب المخابز والعمالة رغم أن إجراءاتهم سليمة، ما يعد إيقافًا دون وجه حق وبطرق غير قانونية، بالإضافة إلى أنهم استحوذوا على المنظومات الخاصة ببعض المخابز ومبالغ مالية.

وقال: إن عمال المخابز متحصلون على شهادات صحية، وكل مستنداتهم مستوفاة، ورغم ذلك قُبض عليهم ونقلوا للسجن، مضيفًا : “راسلنا رئيس جهاز الحرس البلدي لإطلاعه على الوضع الحاصل، فجاء الرد بإغلاق مخبز نقيب الخبازين وأبنائه”.

وطالب محمد بفتح تحقيق مع أعضاء اللجان المشكلة وما قاموا به من خروقات ومخالفات مع أصحاب المخابز.

