انتصار: ليبيا تشهد ركوداً اقتصادياً لم تشهده من قبل

قالت انتصار عبود وزيرة المرأة في حكومة فتحي باشاغا، إن ليبيا اليوم تشهد ركودا اقتصاديا تضخميا ربما لم تشهد مثيله من قبل.

وأضافت انتصار عبود، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” غلاء في الأسعار بشكل جنوني يقابله عدم قدرة المواطن على شراء السلع الأساسية أو تقنين عمليات التسوق لأقل مستوى” .

ولفت إلى أن المدن الكبري تشهد دمارًا وموتًا بطيئًا للقطاع الخاص الذي هو ما كانت تتميز به المدن الكبري مثل المحلات والورش والشباب العاملين بها، حيث بدأ الكثير من المحلات بالأقفال والتصفية لعدم قدرتهم علي استحمال المزيد من الركود الاقتصادي.

وشددت على أن أزمة الخبز لا تتمثل في برومات البوتاسيوم واللعب بالمواصفات وتدمير الصحة للشعب، وهذا ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا تختلف عن جريمة حقن أطفال الأيدز سابقاً بل هى سلسلة من الأزمات واللعب بقوت المواطن وعيشة مثل التسعيرة الجنونية للخبز (3 قطع صغيرة خفيفة في الميزان ثقيله على اللسان) بدينار.

وأوضحت أن هذا السعر أكبر من أن تتحمله عائلة تتكون من 5 أشخاص ومرتب 550 دينار ليبي لاغير .

وأكدت أن البلاد تحتاج إلى ثورة اقتصادية وإلا فإن غلاء الأسعار ستكون له نتائج اجتماعية وخيمة لا يحمد عقباها وتدمر الحياة العامة وتزيد معدلات الجريمة .

ونوهت بأن الدولة الليبية الآن غير قادرة على فرض النظافة للمخابز غير قابلة على تحديد وزن قطعة الخبز غير قادرة على تحديد سعر ونظافة محلات اللحوم برغم وجود مليون موظف بين وزارة الداخلية والحرس البلدي والاقتصاد ورقابة أغذية .

واستطردت:” أخيراً يؤسفني أن استشعر الخطر في وطني والخوف على مستقبل أطفالنا الغذائي، وأن شريط المجاعات في الصومال وأدغال أفريقيا أصبح يعصف بنا في أي لحظة ما لم يرحمنا الله ويهب لنا من يخاف الله في هذا البلد الضعفاء أهله”.