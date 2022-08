ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين على تصريحات ستيفاني وليامز الأخيرة، معتبرًا أن سلوك المبعوثين الأمميين والدبلوماسيون الغربيون بصفة عامة بعد أن يترك عمله يبدأ يتحدث بصراحة وحرية أكثر.

الراجحي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الجميع رأى تصريحات غسان سلامة بعد مغادرته، حيث بدأ يتكلم عن جرائم خليفة حفتر وأنه هو من أربك المشهد بالرغم أنه عندما كان في منصبه لم يتكلم ويدين حفتر مباشرة، بحسب قوله.

وأردف: “ما أثار وما قالته ستيفاني يدينها حتى هي عندما تحدثت أنها تعلم تمامًا لقاءات توحيد المؤسسات السيادية وإنتاج انتخابات وقاعدة دستورية وانتخابية لن ينجح حتى قبل الجلسات، كانت واعية أن من هو موجود في السلطة هم من يسببون عدم إجراء الانتخابات؛ لأنها نهايتهم من السلطة وأشارت أنه نستطيع في ليبيا إجراء انتخابات وبهذه الأجواء لكن من أوقفها مجلس النواب”.

كما أضاف: “بالنسبة للمبعوث الجديد إذا استمر على نفس الوصفة التي وضعها طارق متري والمبعوثين السابقين أن يأتي بأطراف الأزمة وتطلب منهم الحل، وهم يعرفون أن الأزمة تخدمهم وسيبقون في السلطة”.

واعتقد أن هذه الطريقة سيفشل، بالتالي يجب أن يكون هناك وضع آخر بضغط شعبي كبيان تحرك شباب مصراته الذي كان ناضجًا ومطالبهم كانت اجراء الانتخابات، معتبرًا أنه يجب أن يكون هناك ضغط أيضًا على المفوضية.

The post الراجحي: يجب أن يكون هناك ضغط شعبي يطالب باجراء الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية