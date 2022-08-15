الوطني للصحة الحيوانية: مباشرة برنامج التقييم المناعي لمكافحة الحمى القلاعية

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية مباشرة برنامج التقييم المناعي على مستوى الأبقار والأغنام بناء على جدول زمني متسلسل بعد إعطاء اللقاح الخاص بمكافحة مرض الحمى القلاعية في مزارع محروسة، لغرض متابعة وتقييم الاستجابة المناعية للقاح المعتمد فنيا من المركز.

وأكد المركز الوطني للصحة الحيوانية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” استمرار البرنامج لعدة مراحل يتم من خلال سحب عينات دم وتحليل مستوى الأجسام المناعية المكتسبة بفعل التحصين.

وبين المركز أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية لمكافحة مرض الحمى القلاعية في المواشي والأبقار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية.

كما أشار المركز إلى القيام بسلسلة من الإجراءات لمكافحة المرض منها ترقيم الأبقار وتتبع حركتها والتطعيم الكامل للأبقار على مستوى الدولة الليبية، والحلقي على مستوى المجترات الصغيرة وتزامن ذلك مع برنامج المراقبة الوبائية السلبية والإيجابية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى برامج التدريب المكثفة للأطقم الطبية البيطرية وبرامج التوعية التي تم تنفيذها.

مؤكدا ، أنه يسعى لإحراز تقدم تدريجي في برنامج المكافحة وصولا إلى استئصال المرض من الدولة الليبية حفاظا على الاقتصاد المحلي وتعزيز الانتاج الحيواني..”