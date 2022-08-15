إدريس أبوبكر يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى اليمن

قدم السفير الليبي الجديد لدى اليمن ” إدريس أبوبكر ” أوراق اعتماده، أمس الأحد، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ” رشاد العليمي ” بقصر معاشيق في العاصمة الموقتة عدن.

ونقل السفير الليبي «تحيات القيادة والشعب الليبي لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني بالاستقرار والسلام»، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليمنية على موقع فيسبوك.

كما رحب العليمي بالسفير أبوبكر، و«حمله التحيات للرئيس محمد المنفي، ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين».

وحضر تسليم أوراق الاعتماد واللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.