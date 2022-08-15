عمران: على البعثة الوقوف بحزم تجاه ما تحيكه بعض الدول لإثارة الأزمات في ليبيا

اعتبرت عضو هيئة الدستور الليبي ” نادية عمران “، أن الاتجاه نحو تعيين مبعوث أممي إفريقي إلى ليبيا، جاء نتيجة الاختلاف بين الدول المتنفذة في ليبيا..

وقالت عمران في تصريحات صحفية لـ “عربي21” ، إن المبعوث الإفريقي حال تسميته لن يكون محسوبا على جهة أو دولة بعينها، لافتة أن البعثة وفي جميع الأحوال لن تحقق نجاحا إذا لم تحترم إرادة الليبيين، وتتخلى عن الاعتداد بمصالح الدول ذات المصالح في ليبيا.

وأضافت: “على البعثة أيضاً، الوقوف بحزم تجاه ما تحيكه بعض الدول من محاولات لإثارة الأزمات في ليبيا، وإحالتها للبعثة لإدارتها، وتجاهل الحلول الحقيقية والواضحة للأزمة الليبية”، وفقا لتصريحاتها.