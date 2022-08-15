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بوقعيقيص: ما الذي قدمته حقائب المرأة الوزارية «الفارغة»؟

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قللت عضو ملتقى الحوار السياسي “آمال بوقعيقيص”، من أهمية حقائب المرأة الوزارية في ليبيا والمؤسسات التي تهتم بشأنها، مطالبة بإنشاء مجلس أعلى للمرأة لحماية وصون حقوقها.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حقائب وزارات للمرأة وحيثما وليتُ وجهي أجد ملتقيات لتمكين المرأة اقتصاديا”.

وأضافت:” أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً وأضعف الإيمان حضانات للأطفال بأسعار رمزية والتي بموجب القانون يجب أن توفرها جهات العمل التي يصل عدد النساء العاملات فيها خمسون عاملة أو موظفة بحيث تكون في  مكان العمل نفسه أو أقرب ما يمكن”

وتساءلت:” ما الذي قدمته هذه الحقائب التي وصفتها بـ«الفارغة»؟، متابعة:” لابد من مجلس أعلى للمرأة”.

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«الفارغة»؟ الوزارية بوقعيقيص حقائب المرأة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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