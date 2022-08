السايح يبحث مع السفير الهولندي خطط الدعم المستقبلي لمفوضية الانتخابات

ليبيا – بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الأحد مع سفير دولة هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ والوفد المرافق له أوجه الدعم الفني والاستشاري المقدم عبر مشروع (بيبول)، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

الجانبان بحثا بجسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات خطط الدعم المستقبلي للمفوضية، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

من جهته، أكد هوكونينغ تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمنًا الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير.

