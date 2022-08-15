بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-36)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:30).

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