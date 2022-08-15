الارصاد توضح اخر تطورات المــوجة الساخنــة على ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون مرتفعة على اغلب مناطق غرب ليبيا نتيجة تاثير الكتلة الهوائية الساخنة حيث تتراوح مابين ( 38 – 44 ) مْ على (مناطق الشمال والجنوب الغربي) والتى يستمر تاثيرها حتى نهاية الاسبوع.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة مابين ( 30 – 36 ) مْ على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد الاجواء تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض المناطق الساحلية في الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

والله اعــــــــــــــــــلم.