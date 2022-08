رغم محاولة تضليل العدالة.. مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة عائلية

ليبيا – كشف قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي تفاصيل واقعة قتل أم لأبنها بمُساعدة ابنتها وأبنها الآخر ورمي جثته أمام منزلهم .

مديرية أمن بنغازي أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه أحيل إلى قسم التحريات العامة من النيابة العامة محضر قتل المجني عليه والمدعو (أ.ع.ع) والذي تم العثور عليه مُلقاً أمام منزله حسب ما جاء في أقوال الساعف وهو شقيقه.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس القسم الرائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري والاستدلال في الواقعة وعند وصول أعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء ومعاينة الجثمان الذي ظهر عليه آثار ضربات في الرأس والكتف والرقبة وكان مُكبل اليدين.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن المجني عليه مات مخنوقاً وتم استدعاء شقيق المجني عليه كونه من قام بإسعافه وبالتحقيق معه تبين أنه يُدعى ( أ.ع.ع) من مواليد 1993 وأفاد بأنه وجد شقيقه مُلقاً أمام منزلهم بجوار سيارته وإنه كان خارج المنزل.

وأضافت المديرية: “وبحسب تقرير أعضاء التحريات فأن المجني عليه لم يغادر المنزل لذلك تم الضغط على شقيق المجني عليه ولوحظ عليه علامات الارتباك واعترف بأن والدته هي من قامت بخنقه بواسطة وشاح أخته وتكبيله بواسطة حبل غسيل حتى فارق الحياة وقاموا برميه أمام المنزل”.

وذكرت المديرية أنه تم ضبط والدة المجني عليه وشقيقته والانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال مع والدة المجني عليه اتضح أنها تُدعى (ع.م.ع) من مواليد 1973 وشقيقة المجني عليه تُدعى أ.ع.ع واعترفت والدته بأنها من قامت بربط المجني عليه بواسطة حبل غسيل وضربه وخنقه بواسطة وشاح شقيقته حتى فارق الحياة ورميه بمساعدة أبنها وأبنتها بجوار سيارته لتضليل العدالة وإيهامهم أنه كان خارج المنزل.

وأفادت والدة المجني عليه أن سبب قتلها للمجني عليه إبنها أنه من متعاطي الخمور وحبوب الهلوسة وأنه يقوم بالإعتداء عليهم وتكسير أثاث المنزل.

المديرية أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

