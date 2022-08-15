مبروكة توغي: سنحشد الإمكانيات ونوظفها في خدمة ثقافاتنا الوطنية

وقعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة تصريف الاعمال منتهية الولاية، الأحد اتفاقية تعاون مع جامعة طرابلس لتأطير علاقات التعاون بين الجانبين انطلاقًا من الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع الليبي وفي نشر الثقافة والعلم والمعرفة .

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ورئيس الجامعة خالد عون، تتعهد الجامعة بتسخير امكانياتها المادية والمعنوية والاستفادة منها في مناشط وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، والتبادل الثقافي والمعرفي والعلمي، والعمل على النشر المشترك للكتب العلمية والفكرية، والمساهمة في عملية التنمية الفكرية والمعرفية والمجتمعية، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية التي يمكن إقامتها في الجامعة.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، رحبت مبروكة توغي بالجهود التي تبذلها الجامعات الليبية للرفع من شأن ليبيا والمساهمة في تطوير المجتمع الليبي وتحقيق ثقافة السلام والتصالح.

وأعربت عن تمنياتها بان تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف الى التعاون وتكتيف الجهود بين المؤسسات الثقافية العامة والأكاديمية بما من شأنه تفعيل الجهود وحشد الإمكانيات وتوظيفها في خدمة ثقافاتنا الوطنية.

ومن جهته، عبر رئيس الجامعة، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي جاءت تتويجا لعدة مشاورات بين الجانبين مؤكدا استعداد الجامعة وضع كل الإمكانيات المتاحة لديها تحت تصرف وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من أجل دعم وتطوير المشهد الثقافي في بلادنا.

وعلى هامش حفل توقيع اتفاقية التعاون قامت الوزيرة بتكريم الأساتذة المشاركين في المناظرة الوطنية حول البرنامج التوعوي للحملة الانتخابية، والأساتذة المساهمين في تنشيط الحركة الثقافية والتنمية المعرفية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية – التي جرت بمقر وزارة الثقافة في طرابلس – وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي ، ورئيس جامعة طرابلس خالد عون، ووكيل الوزارة لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.