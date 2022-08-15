عيسى التويجر: دور المبعوث الجديد هو إقناع الأطراف الدولية بضمان مصالحها

قال وزير التخطيط الليبي السابق ” عيسى التويجر “، إن “بعثة الأمم المتحدة كمؤسسة تنفذ أجندة تعمل على توافق مصالح الدول الكبرى، ولا تكون ذات فعالية في حال اختلاف هذه الدول، لذلك فإن دور المبعوث هو إقناع الأطراف الدولية بضمان مصالحها، وكلما نجح في ذلك تمكن من جمع الأطراف الليبية الممثلة لهذه الدول“

جاء ذلك في تصريحات للتويجر لـ”عربي21″ أوضح فيها أن “المشكلة هي وجود خلاف جوهري حول من يحكم وكيف يحكم، وبالتالي لم تصل الأطراف الليبية حول هدف مشترك يمكن التفاوض عليه، ويبقى التفاوض حول مصالح ووسائل لا تؤدي إلى حل، لذا ستكون مهمة المبعوث الجديد بنفس الصعوبة التي واجهت المبعوثين السابقين، وفرص النجاح ستكون محدودة، إلا إذا حدثت انفراجة ما”، وفق تصريحاته.

وفي هذا الشأن تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي، الذي يتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه”، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وشغل بيتالي منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى “ميوسكا”، كما شغل في وقت سابق رئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا اليوم الاثنين، لبحث تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا