ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بلجنة أعيان المصالحة والمجتمع المدني في بلدية غريان.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن اللجنة تأكيدها الاستمرار في دعم المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

ووفقًا للبيان، أكد المنفي أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا جزء من هذا المشروع الذي يسعى الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

The post المنفي: بلدية غريان وباقي بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية