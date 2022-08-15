موجة حر تضرب مناطق غرب ليبيا

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تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا شديدا في درجات -قد يستمر لأسبوع- يصل إلى 44 درجة مئوية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن موجة الحر ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، بسبب تأثير الكتلة الهوائية الساخنة.

ودرجات الحرارة المتوقعة ستكون مرتفعة على أغلب مناطق غرب ليبيا، حيث تتراوح ما بين (38 – 44) مئوية على مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وفي مناطق الشرق، فدرجات الحرارة تتراوح ما بين (30 – 36) مئوية على مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراوح في الجنوب الشرقي ما بين (36-39) مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى وجود تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.