صحة تصريف الأعمال تبحث سبل معالجة نقص العناصر الطبية في درنة وبني وليد

ليبيا- عقد وكيل شؤون المراكز الطبية بوزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال توفيق الدرسي اجتماعًا مع القائمين على القطاع الصحي بمدينتي درنة وبني وليد.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة المجتمعين المشاكل والمعوقات التي تواجه سير عمل هذا القطاع، ونتائج الزيارات الأخيرة التي أجرتها الوزارة للمرافق الصحية في مدينتي بني وليد ودرنة.

وأضاف البيان: إن النقاش امتد ليشمل سبل تغطية نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة من التمريض وإمكانية حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

