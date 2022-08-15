شلبي: كثير من الوزراء سبق أن تخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا مناصب عامة

دافع عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي بصحة الموقف القانوني للنواب المكلفين حديثاً بمهام دبلوماسية، لافتاً إلى أن موافقتهم على التعيين تُعد بمثابة استقالة اعتبارية من المجلس النيابي؛ حيث تقضي القوانين المنظمة بعدم جواز الجمع بين عضويته وأي منصب بالسلطة التنفيذية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأبو شلبي لـ”الشرق الأوسط”، قال فيها: إن طموح النائب، أو أي شخصية عامة لتولي منصب ما بالدولة، يعد حقاً مشروعاً له، ومعظم الشخصيات المكلفة تمتلك مؤهلات علمية وخبرة سياسية، وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات داخلياً وخارجياً.

كما نوه عضو مجلس النواب ، إلى أن الأمر ليس مستحدثاً على الساحة الليبية، متابعاً: كثير من الوزراء ورؤساء الوزراء ونوابهم سبق أن تخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا مناصب عامة، مثل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، و رئيس الوزراء المكلف من البرلمان حالياً، فتحي باشاغا،

مستطردًا في حديثة قائلًا: لكن الأمر ينطوي على مخالفة لمبادئ عامة؛ إذ لا يمكن للبرلمان حالياً انتخاب آخرين بدلاء منهم، وخصوصاً في ظل تعقد المشهد السياسي الراهن، ومع ذلك رفض أبو شلبي، محاولة البعض تفسير التعيين بكونه تخلياً من قبل هؤلاء النواب عن مهامهم التشريعية، ودوائرهم التي انتخبتهم.

كما ذهب إلى أن وجود هؤلاء الشخصيات في مواقعهم الجديدة قد يمثل مصلحة عليا للبلاد، معتقدًا أن نسبة كبيرة من المعينين بالسفارات خلال السنوات الأخيرة لا يملكون أبجديات العمل السياسي.

وأرجع أبو شلبي سبب رفض رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قرارات تعيين هؤلاء، بأنه أمر يتعلق بالصراع السياسي القائم مع حكومة الدبيبة، أكثر ما يرتبط بشخصية النواب.

وانتهى عضو مجلس النواب ، إلى أن معظم الشخصيات الذين يصفهم البعض الآن بأنهم مقربون للدبيبة، كانوا مقربين من عقيلة صالح في وقت سابق،

وقال: تغيير المواقف ليس عيباً، فالعمل السياسي يتطلب المرونة، ويقوم أيضاً على المصالح المتبادلة.

ويشار الى أن الدبيبة عيّن النائبين أحمد أبو بكر سعيد، وصالح همة، سفيرين مفوضين فوق العادة لبلادهما، الأول لدى بلغاريا، والثاني لدى الجزائر، أما زميلهما محمد آدم لينو، فقد عُيِّن سفيراً دائماً لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي.

والجدير بالذكر أيضًا أن رئيس مجلس النواب قد طالب بإصدار تعميم على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال بتعيين سفراء جدد، نظراً لانتهاء ولايتها.