تكليف «النعّاس» عميداً لبلدية مصراتة وخروج «السقوطري» في إجازة مفتوحة

كُلف عمر النعاس بمهام عميد بلدية مصراتة، وذلك بعد خروج عميد البلدية، محمود السقوطري في إجازة مفتوحة.

ودخل عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري في إجازة مفتوحة، وبناء على ذلك تقرر تكليف عمر النعاس عميدا للبلدية.

يشار إلى أنه نهاية شهر يوليو الماضي، طالب المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، بضرورة تحديد موقف رئيس بلدية مصراتة محمود السقوطري، الذي غاب عن اجتماع لبعض الجماعات التي تتبع حكومة الدبيبة، مطالبا إياه بالظهور الإعلامي وتوضيح الملابسات الأخيرة خاصة بعد ظهور رئيس بلدية مكلف.

وقال البيوضي وقتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري حافظ على حياده السياسي منذ انتخابه وهو ابتعد عن نهج سابقيه بشكل واضح، والجاحد من ينكر نجاح البلدية في تقديم الحد الأدنى خصوصا وأن المدينة وليبيا تعصفها حالة سياسية بالغة التعقيد، وعدم وجوده في الاجتماع يوم أمس رسالة واضحة وعلنية تؤكد أن محاولة استخدام المجلس المنتخب كأداة في الصراع أمر غير مقبول بالنسبة له”.

وأضاف “وجود عميد مكلف يطرح تساؤل هل استقال أم أقيل أم أن الحكومة حاولت تمرير رسائلها لتبرير غياب السقوطري، وأنا كمواطن من المدينة أطالب السقوطري بالخروج بشكل علني ووضع سكان المدينة أمام حقيقة الأوضاع ومتى ستبدأ اللجنة المحايدة عملها وما هي الضمانات الحقيقية للحفاظ على السلم الأهلي، وهل سيقدم كعميد للبلدية على تقديم خيارات سياسية ضامنة، أما إذا تمت إقالته أو استقالته فعليه أن يوضح الأمر والأسباب”.