الأمين لـ الحراري: لا بد من حماية المواطن من المتاجرين بأمنه الغذائي والصحي

ليبيا – التقى وكيل شؤون المديريات في وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء بشير الأمين برئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء تم تكريسه لبحث الملفات الأمنية المشتركة وسبل التعاون فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطن وحفظ حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما ينص عليه القانون، فيما شدد الأمين على ضرورة التواصل بين الأجهزة الأمنية.

وبحسب البيان، نبه الأمين لأهمية هذا التواصل في مجالات مكافحة الفساد والعمل على حماية المواطن من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بأمنه الغذائي والصحي ومتابعة المشاكل المتعلقة بالغذاء والدواء والقضاء على ظاهرة التسول، فيما تم خلال اللقاء أيضًا متابعة بعض الأعمال المنجزة والمشتركة بين الجهاز والوزارة.

