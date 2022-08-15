زهيو: الدبيبة يحاول تفريغ البرلمان من الداخل من خلال تعيين نوابه سفراء

اتهم رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، حكومة الدبيبة بمحاولة تفريغ مجلس النواب من الداخل من خلال هذه التعيينات.

وقال في تصريحات صحفية للـ”شرق الأوسط” : أن الدبيبة وصل لمرحلة القطيعة النهائية مع البرلمان، كما أنه لم يعد يحتاج لجهد كثير من النواب الذين ساندوه تحت قبة البرلمان، لذا سارع بتعيينهم في مواقع دبلوماسية، ليضمن تفريغ المجلس من الداخل.

كما توقع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني، استمرار مثل هذه التعيينات؛ سواء في السلك الدبلوماسي أو في مناصب أخرى بالسلطة التنفيذية، حتى يتم إكمال مسلسل إفراغ البرلمان، ويعجز ربما عن الوصول للنصاب القانوني.

ويرى زهيو أن الأمر يرتبط بالمزايا المالية للوظائف بالبعثات… النواب السابقون الذين كانوا يمارسون الرقابة على السلطة التنفيذية، وباتوا اليوم جزءاً منها، من المحتمل أن تتضاعف رواتبهم.

ويذكر أن الدبيبة عين النائبين أحمد أبو بكر سعيد، وصالح همة، سفيرين مفوضين فوق العادة لبلادهما، الأول لدى بلغاريا، والثاني لدى الجزائر، أما زميلهما محمد آدم لينو، فقد عُيِّن سفيراً دائماً لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي.

وفي السياق ، قام رئيس مجلس النواب بإصدار تعميم على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عن حكومة تصريف الاعمال بتعيين سفراء جدد، نظراً لانتهاء ولايتها.