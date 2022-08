ليبيا – أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني قرارها رقم 322 لسنة 2022 بشأن صرف منحة مالية.

القرار الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، نص على صرف منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لمساعدة أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من حادثة انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية.

وأضاف القرار: إن المشمولين بهذه المنحة عددهم 115.

