ليبيا الان

وزارة العدل بحكومة الدبيبة تبدأ إجراءات المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بدأت وزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، إجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، مع مدير الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي بوزارة العدل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى خلال الاجتماع البدء في تنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022، والتنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين، وتم تحديد موعد للبدء في أعمال المطابقة المالية لتنفيذ الجدول المذكور .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك