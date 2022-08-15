ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 August, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين عدداً من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، الذين أعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور رئيس المجلس، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.