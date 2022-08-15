مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية بطريق المطار (صور)

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الإثنين، اقتحام كافة أوكار المهاجرين غير الشرعيين في منطقة طريق المطار طرابلس، والقبض على العديد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت الصفحة الرسمية للقوة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق نفذت هذه العملية بعد ورود عديد الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين بأن بعض ضعاف النفوس يقومون بإيجار المنازل والمزارع بشكل عشوائى».

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أوكار لممارسة الدعارة على طريق المطار

ونوهت إلى أن «بعض الجنسيات الأجنبية تستغل أغلب المنازل كأوكار لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات بعد قيامهم بأعمال السرقات والسطو للمحلات والمنازل طيلة الفترة الماضية، التي كانت أغلبها موثقة ومصورة وتظهر بأن الفاعلين من الجنسيات الأجنبية».

من عملية مداهمة أوكار بطريق المطار، 15 أغسطس 2022. (قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق)

من عملية مداهمة أوكار بطريق المطار، 15 أغسطس 2022. (قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق)