عرب نيوز: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جزء من الأزمة في ليبيا وليس من الحل

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على حالة الانسداد السياسي المستمرة في ليبيا المنعكسة بالمجمل على الأحوال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي.

التقرير الذي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي وتابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد، أكد أن المحاولات الأممية للوصول إلى حل وسط يراعي مصالح الجهات الفاعلة لم تؤد إلا لنزيف لرأس المال الديبلوماسي والسياسي الثمين، وإهدار الوقت وتعمق حالة عدم اليقين واحتمالية العودة لحرب شاملة في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن الصراع السياسي بين مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة أخذ طابعًا اقتصاديًا يتعلق بالسيطرة على العوائد المالية للنفط. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعرقل الجهود المبذولة للتعامل مع الفقر المتزايد وانهيار الخدمات العامة.

واتهم التقرير الدول الفاعلة في الشأن بالاكتفاء بمراقبة ما يحصل في داخل ليبيا وضمان عدم تأثيره على مصالحها فقط، في وقت لا توجد سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي تهدف للتعامل مع الأزمة الليبية، مؤكدًا أن بعض القوى السياسية لا ترغب في التغيير خوفًا من فقدانها لامتيازاتها.

وانتقد التقرير استمرار البعثة الأممية في انتهاج ذات النهج في ليبيا المتمثل في الاعتماد على النخب السياسية الفاقدة للمصداقية، فضلًا عن إعادة صياغة ذات التدخلات غير الفعالة والفاشلة في النهاية في إيجاد معالجات للأزمة الليبية المستمرة من دون الأخذ بعين الاعتبار لعوامل الفشل.

وأوضح التقرير أن الاعتقاد بفرضية مفادها أن الانتخابات هي الحل السحري لأمراض ليبيا المفتقدة إلى أساس دستوري للإجراء والمؤسسات الأساسية وهياكل الحكم لتفعيل النتائج بشكل سلس أمر لا طائل منه، مبينًا أن سياسات الأمم المتحدة والنظام الدولي لن تتغير ما يعني تفاقمًا مستمرًا في الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

