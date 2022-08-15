دقيقة حداد في مجلس النواب على ضحايا بنت بية.. ومعاناة الجنوب بطاولة النقاش

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري “.

افتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة بنت بية ، وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، بحسب بيان عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس.

وبحث المجلس، أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية، وفق البيان.