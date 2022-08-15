مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية

ناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم الإثنين، أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من ضحايا انفجار صهريج الوقود في بنت بية، والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية.

وإنطلقت أعمال الجلسة في وقت سابق اليوم مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال الناطق باسم المجلس إن «الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة بنت بية ، وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية».

وأضاف إن الأعضاء ناقشوا «أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية».