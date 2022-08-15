مجلس النواب يفتتح جلسته بمناقشة كارثة انفجار بنت بيّة

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انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية في طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس، فوزي النويري.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا كارثة بنت بية.

وأضاف، أن المجلس شرع في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول، التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية.

وقال بليحق، كما ناقش المجلس أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية.