ليبيا – انتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا إنفستيغيتور نيوز” الأوغندية الناطقة بالإنجليزية سياسات الرئيس “يوويري موسيفيني” الحاكم لأوغندا منذ العام 1986.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، هاجم السياسات الاقتصادية الفاشلة لـ”موسيفيني” وتعامله مع ملف بيع جزء من أسهم شركة بريد واتصالات أوغندا إلى الحكومة الليبية، وهو ما قاد لتسريح العديد من الأوغنديين الذين كانوا يعملون بسعادة ويكسبون المال هناك.

وأضاف التقرير: إن من تم تسريحهم ما زالوا حتى الآن يصارعون في المحاكم من أجل الحصول على المكافأة المالية الكاملة لهم، في وقت مات آخرون منذ ذلك الحين تاركين وراءهم الأطفال والمعالين تحت رحمة البؤس ما يعكس جانبًا من سياسات “موسيفيني” الاقتصادية الفاشلة.

ترجمة المرصد – خاص

The post ذا إنفستيغيتور نيوز: ليبيا سبب غير مباشر لتعاسة عدد من الأوغنديين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية