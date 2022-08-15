المنفي يبحث مع قبيلة المقارحة جهود المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الاثنين، مع عدداً من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وقال بيان صادر عن المجلس: أشاد الوجهاء والأعيان بدور رئيس المجلس، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأضاف البيان: طالبوا المنفي بالاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، مجددين دعمهم للمجلس الرئاسي، حتى يتمكن من إنجاز كافة استحقاقات المرحلة.