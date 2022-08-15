إدريس أبو بكر يقدم أوراق اعتماده سفيرا في اليمن

قدم السفير إدريس أبوبكر أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس رشاد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن السفير نقل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيات الشعب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الاستقرار والسلام.

من جانبه رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير، وحمله خالص التحيات لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر تسليم أوراق الاعتماد واللقاء مدير مكتب الرئاسة اليمني يحيى الشعيبي ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.