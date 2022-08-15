رغم سحب الثقة من الحكومة.. وزير مالية حكومة الدبيبة يبحث مع رئيس لجنة المالية بالبرلمان موازنة عام 2023

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التقي، وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك برئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.

وقالت الوزارة، إن اللقاء تناول موضوع جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والاجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

وأضافت أن الاجتماع استعرض التأكيد على نشر تقارير الشفافية ومبدأ الإفصاح التي يتم نشرها شهريا من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023.

ويأتي هذا اللقاء على الرغم من أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة، وكلّف حكومة بديلة عنها برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الوزارة، أن المبروك وتنتوش ناقشا خلال اللقاء جداول المرتبات الخاصة لبعض للجهات الممولة من الخزانة العامة، ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية.

وأضافت، أن اللقاء خلص إلى تكثيف الاجتماعات الدورية والتنسيق ما بين وزارة المالية واللجنة المالية لمجلس النواب، فيما يخص وضع الآليات والإجراءات المتخذة بتوحيد جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام وكل وما يستجد من ملفات مالية.