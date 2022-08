ريل كلير بولوتكس: ساسة الولايات المتحدة فشلوا في إدارة الصراع الليبي

ليبيا- هاجم تقرير تحليلي نشره موقع “ريل كلير بولوتكس” الإخباري الأميركي قادة الولايات المتحدة السياسيين لفشلهم الذريع بإدارة الصراعات ومنها الصراع الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب الذي يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد أهمية استبدال هؤلاء القادة مستقبلًا بآخرين من خلفيات عسكرية حاربوا في إطار هذه الصراعات.

واتهم التقرير الساسة بتبديد موارد الأميركيين الاقتصادية والدبيلوماسية والمعلوماتية في سعيها لتحقيق أهداف سياسية فاشلة وهو ما حصل في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

