عميد القره بوللي: طرابلس بحاجة إلى حل سلمي للحفاظ على الأمن

قال عميد بلدية القره بوللي محمد بلوط، إنه اجتمع أمس مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعمداء بلديات طرابلس الكبرى لمناقشة المشاكل الأساسية للبلديات، لمناقشة موضوع القروض السكنية للشباب والعراقيل التي نواجهها وكيفية حلها وضرورة توفير الإمكانيات لإنجاح المشروع.

أضاف في تصريحات صحفية: “ناقشنا الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، وطالبنا بحل سلمي للحفاظ على أمنها واستقرارها، و طالبنا بصيانة المجلس البلدي القره بوللي لما فيه من أضرار وعدم وجود مكاتب للموظفين، فاستجاب وزير الحكم المحلي وسيخصص لجنة لمعاينة أضرار المجلس ومعالجتها” وفق تعبيره.