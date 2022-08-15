معلقون ليبيون لـ الدبيبة: وكذلك انقطاع الكهرباء أصبح واقعًا

العنوان

علق رواد موقع “فيسبوك” على حادثة انقطاع التيار الكهرباء على مبنى رئاسة الوزراء خلال الاجتماع العادي الحادي عشر لسنة 2022 لحكومة الوحدة.

وبينما كان الدبيبة، يُعدد، إنجازات حكومته “الواقعية” حسب وصفه، انقطعت الكهرباء على مبنى رئاسة الوزراء، ما اضطر إلى قطع البث المباشر للاجتماع.

وإثر نشر، صحيفة العنوان، لمقطع فيديو يوثق حادثة الانقطاع، تفاعل رواد المنصة مع الفيديو، حيث علق المئات على ما جاء في كلمة الدبيبة، بأن “انقطاع الكهرباء أصبح واقعًا”.

وكان الدبيبة، قبيل انقطاع الكهرباء، قد قال: “إن منح الزواج أصبحا واقعا.. وجدول المرتبات الموحد أصبح واقعا.. وزيادة مرتبات المتقاعدين أصبحت واقعًا”. وقال عتيق عبدالكريم: “وانقطاع الكهرباء أصبح واقعًا”

وقالت ربيعة الصغير: وارتفاع الأسعار والدولار أصبحت واقعًا. والتعينات لجماعة الواسطة أصبحت واقعًا. وأزمة الكهرباء والبنزين أصبحت واقعًا، وتوزيع القروض السكنية على الشباب أصبحت واقعًا”.

وكذلك قال أحمد غنية: “وانقطاع الكهرباء أصبح واقعًا”. وقالت “أم حاكاموني”: “الواقع اللي يحكي عليه كله صرف فلوس واستنزاف خزينة الدولة مدارش مشروع واحد يصب في خزينة الدولة الله المستعان”.