تقارير اقتصادية: ليبيا متضررة من اعتمادها على الحبوب القادمة من روسيا وأوكرانيا

ليبيا – حذر تقريران اقتصاديان من انعكاسات سلبية لعدم سلاسة تنفيذ اتفاق توريد الحبوب الروسي الأوكراني ومغبة الاعتماد الدولي على القمح المصدر من روسيا.

التقريران اللذان نشرهما القسم الإنجليزي في شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية ومجلة “إنسايد عربية” الأميركية وتابعتهما وترجمت ما يخص ليبيا منهما صحيفة المرصد، أكدا وجود عوائق عديدة تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق المتوقع منه تمرير سفن شحنات الحبوب عبر البحر الأسود إلى موانئ الدول المشترية.

وأشار التقريران إلى أن ليبيا من بين المتضررين من هذه الانعكاسات، في وقت أقر فيه الأكاديمي “ديميتار بيتشيف” باحتمالية تعرض الجانب الليبي لأضرار جمة بسبب اعتماده على القمح الروسي، مرجعًا ذلك لتبعات انشغال روسيا في عدة ملفات أبرزها الصراع في أوكرانيا.

ترجمة المرصد – خاص

