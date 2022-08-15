انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة النويري

انطلقت جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين، بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ان الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا كارثة بنت بية .

وأضاف بليحق: شرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية.