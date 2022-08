الصحة العالمية: قيود على وصول موارد مشغلة للرعاية الصحية الدولية في ليبيا

ليبيا- واكبت متابعتان إخباريتان قيود وصول الموارد البشرية والمادية المشغلة لمختلف الخدمات الصحية الدولية إلى ليبيا ومساعي استئصال شلل الأطفال منها.

المتابعتان اللتان نشرتهما منظمة الصحة العالمية وتابعتها وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، نقلتا عن منظمة الصحية العالمية تأكيداتها بشأن ورود بيانات حول تعقيدات في عمل 13 شريكًا صحيًا دوليًا في ليبيا، بما في ذلك منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت المتابعتان الإبلاغ عن زيادة بنسبة 50% تقريبًا في قيود الوصول التي تؤثر على الشركاء العاملين في المجال الإنساني في ليبيا، في وقت زاد فيه تقييد حركة الوكالات أو الموظفين أو البضائع لانتهاء صلاحية تأشيرات المنظمات غير الحكومية الدولية وعدم وضوح عملية التجديد وتوقيتها.

وأشارت المتابعتان إلى استمرار منظمة الصحة العالمية في مراجعة تقارير قادمة من ليبيا لتحديد الثغرات في منظومة استئصال شلل الأطفال، مؤكدة سعي المنظمة للاعتماد على البيانات الإلكترونية الخاصة بذلك، وتدريب الملاكات المعنية بالأمر لرفع كفاءاتها.

ترجمة المرصد – خاص

