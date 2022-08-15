مجلس النواب يتخذ خمس قرارت في جلسة اليوم

اتخذ مجلس النواب اليوم الاثنين خمس قرارات منها ثلاثة قرارات تخص بلدية بنت بية التي شهدت انفجار صهريج وقود أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وبين الناطق باسم مجلس النوابعبد الله بليحق أن أعضاء المجلس قرروا خلال جلستهم في مدينة طبرق اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، تكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج، ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بيه.

كما قرر النواب مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، إقرار تعديل مُلاك المحافظ الإستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013.م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.

وأكد بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مناقشة الإجراءات المتخذة حيال كارثة بنت بية من كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار بليحق إلى أنه جرى تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غدِ الثلاثاء