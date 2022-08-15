إعلان مواعيد استلام ملفات راغبي الاستفادة من برنامج القروض السكنية للشباب في بنغازي

أكدت بلدية بنغازي عقد اجتماع للجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة بالبلدية لأول مرة اليوم الإثنين، مشيرة إلى تحديد 46 موقعا لاستلام ملفات الراغبين في الاستفادة من البرنامج خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 15 من الشهر ذاته.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضوية مدير مصرف الإدخار والإستثمار العقاري في بنغازي منهل محمد السنوسي، ومسؤولين آخرين.

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46 موقعا لاستلام ملفات الراغبين في الاستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي

وأشارت إلى الاتفاق على وضع آليات لعمل اللجنة من بينها إإعلان المسندات المطلوبة وتحديد 46 موقعا، يجر من خلالها استلام ملفات المواطنين المُتقدمين للإستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة.

وأضاف البيان أن إستلام الملفات سيكون خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 15 من الشهر، وفقاً للمواقع التي يتم تحديدها لاحقا، منوهة بأن المواطنين المعنيين يُمكنهم تسليم مُستنداتهم في مقر أي من مواقع اللجان التي سوف يُعلن عنها .