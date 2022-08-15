النواب يعلن بنت بية “منطقة منكوبة” ويكلف لجنة الصحة بمتابعة أوضاع المصابين

العنوان-طبرق

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية في طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس، فوزي النويري.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا كارثة بنت بية.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب قرر اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، كما كلف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

ولفت بليحق إلى أن المجلس قرر مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بية .

وأضاف: أن المجلس “طالب مؤسسة النفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية”.

وأيضا تم إقرار تعديل مُلاك المحافظ الاستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013.م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.