بدء إجراءات برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة ببلدية بنغازي

عقدت اللجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة ببلدية بنغازي اليوم الإثنين اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية. الصقر عمران بوجواري وعضوية مدير مصرف الإدخار والإستثمار العقاري فرع بنغازي منهل محمد السنوسي ومدير مصرف الإدخار والإستثمار العقاري فرع السلاوي.

تم خلال الإجتماع الإتفاق على وضع آليات عمل اللجنة والتي من بينها الإعلان عن المُسندات المطلوبة وتحديد عدد (46) موقع ليتم من خلالها إستلام ملفات المواطنين المُتقدمين للإستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة، وأن يكون إستلام الملفات خلال الفترة من (1 إلى 15) من شهر سبتمبر 2022 م وفقاً للمواقع التي يتم تحديدها لاحقاً.

كما أكدت اللجنة الفرعية بأن المواطنين المعنيين يُمكنهم تسليم مُستنداتهم في مقر أي من مواقع اللجان التي سوف يُعلن عنها.