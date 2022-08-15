امغيب: أي قاع سنصل إليه إذا استمر الدبيبة رئيساً لحكومة

ربط سعيد امغيب، عضو مجلس النواب بين معالجة فرنسا لأزمة الخبز والتي تسببت في اندلاع الثورة وبين ما معالجة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة لنفس الأزمة في ليبيا، مستشهدًا بمقولتين الأولى لملكة فرنسا آنذاك ماري أنطوانيت، والثانية للدبيبة، حول حثهما الشعب على البحث عن بدائل للأزمة.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن لم تجدوا الخبز فكلوا البسكويت”.. هذه الجملة قالتها ماري أنطوانيت ملكة فرنسا زوجة لويس السادس عشر، فقامت بسبب هذه المقولة أعظم ثورة في تاريخ البشرية سميت بـ”ثورة الخبز”.

وأضاف:” قبل قليل صادفني مقطع فيديو وقفت عنده حزيناً متحسراً على ما وصل إليه حالنا، متسائلاً إلى أي قاع سوف نصل إن استمر “الدبيبة” رئيساً لحكومة ما زالت يجثم على صدر الوطن والمواطن “.

وتابع:” الفيديو لعبد الحميد الدبيبة ينصح فيه المواطن بأكل خبزة التنور والاستغناء عن خبز المخابز”.

واستطرد:” الراجل طلع موش امغير ذاهب الراجل طلع غير سوي ومريض يحتاج للعلاج وبدل التندر عليه يجب أن نشفق ونأسف لحالنا وحاله أيضاً”.