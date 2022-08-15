لجنة حقوقية تدين الإعتداء الجسدي على الإعلامي محمد مسعود في طبرق

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الإعتداء الجسدي المباشر الذي تعرض له الإعلامي/ محمد مسعود ، مراسل قناة العربية والعربية الحدث أثناء تأدية مهام عمله الإعلامي بمدينة طبرق أثناء تغطيته لجلسة مجلس النواب الليبي ظهر اليوم الإثنين 15 _ أغسطس الجاري، من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز الأمن الداخلي .

وقالت اللجنة في بيان”وبحسب المعلومات الأولية الواردة إلينا فإن الإعلامي/ محمد مسعود ، قد تعرض للإصابة في أحد عينية وكذلك لبعض الكدمات على إثر الإعتداء بالإضافة الى تحطيم معدات التصوير، وقطع البث وطرده من المكان”.

وأَضاف البيان”وإذ تستهجن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الواقعة الإجرامية، فإنها تُؤكد علي أن هذه الإعتداءات والإنتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية في ليبيا تُمثل انتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير ، خصوصا أمام تكرّر وتصاعد هذه الإنتهاكات والاعتداءات والمحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا”.