5 قرارات لمجلس النواب في جلسة الإثنين

قرر مجلس النواب اتخاذ خمسة إجراءات خلال جلسته التي عقدت بمدينة طبرق اليوم الإثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي النويري، والتي علقت إلى غد الثلاثاء.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن الإجراءات هي: أولا: اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وثانيا: تكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

ووقع حادث بنت بية في الأول من أغسطس الجاري، حيث انفجر صهريج للوقود في البلدية الواقعة بالجنوب، مما أدى إلى وفاة نحو 25 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

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أما ثالث الإجراءات التي أقرها المجلس هي: مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها لمجلس النواب حول الحادث.

النواب يطالب مؤسسة النفط بتعجيل مشروع مصفاة الجنوب

ورابعا: مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية.

وخامسا، إقرار تعديل «مُلاك المحافظ الإستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013.م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة»