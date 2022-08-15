“العدل” تشرع في إجراءات المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

العنوان-طرابلس

شرعت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، يوم الخميس الماضي مع مدير الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي بوزارة العدل.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، جرى خلال الاجتماع البدء في تنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022، والتنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين، وتم تحديد موعد للبدء في أعمال المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات.

وطالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس الماضي، وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022.

وأصدر الدبيبة تعليمات، في كتاب آخر، وجهه إلى رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمراكز والمصالح الحكومية يطالب فيه بضرورة التواصل مع وزارة المالية والتنسيق معها لإجراء أعمال المطابقة المالية للعاملين لتنفيذ الجدول المعتمد.