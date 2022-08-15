الجراري: نعمل لإعادة السماح للليبيين بالدخول إلى مصر بسياراتهم الخاصة

قال رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، إن الشركات الليبية بدأت الآن في التسجيل بوزارة الاقتصاد المصرية لجلب مادة الدقيق إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري، مشيرًا إلى أن استثناء ليبيا من قرار منع تصدير السلع الغذائية سيسهم في ازدهار السوق المحلي و سنشهد انخفاضا كبيرا في أسعار المواد الأساسية كزيت الطهي وغيرها.

الجراري أضاف في تصريحات صحفية، أن السلطات المصرية لم توقف تصدير المواد الغذائية الى ليبيا ومنفذ إمساعد البري يستقبل 300 شاحنة بشكل يومي وهناك حركة لابأس بها في السوق المحلي، ونعمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر مطلع التسعينات والتي تسمح للمواطنين الليبيين بالدخول الى الأراضي المصرية بسياراتهم الخاصة.